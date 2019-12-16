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اختطاف 20 هندياً من طاقم ناقلة نفط قبالة غرب أفريقيا

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أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم خطف 20 هنديا من أفراد طاقم ناقلة نفط قبالة سواحل غرب أفريقيا. وقالت الوزارة في بيان "بعثتنا في أبوجا تتابع الأمر مع السلطات النيجيرية وسلطات البلدان المجاورة".

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