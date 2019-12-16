شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف 20 هندياً من طاقم ناقلة نفط قبالة غرب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم خطف 20 هنديا من أفراد طاقم ناقلة نفط قبالة سواحل غرب أفريقيا. وقالت الوزارة في بيان "بعثتنا في أبوجا تتابع الأمر مع السلطات النيجيرية وسلطات البلدان المجاورة".

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