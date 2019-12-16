شكرا لقرائتكم خبر عن النواب العراقي يبلغ «صالح» بتسمية الكتلة الأكبر لتكليف رئيس الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
وذكر كتاب صدر عن مجلس وقعه نائب رئيس المجلس حسن الكعبي، أن "مجلس النواب أجاب سابقاً عن اسم الكتلة الأكبر والتي تم على أساسها تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة".
وكان رئيس الجمهورية قد طلب من مجلس النواب في كتاب أرسلة أمس تسمية الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء.
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