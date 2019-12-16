شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يتعهد بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الاثنين، 109 أعضاء جدد في مجلس العموم فازوا في انتخابات الأسبوع الماضي عن حزب المحافظين الذي يتزعمه متعهدا بالوفاء بالوعود التي كسب الحزب الانتخابات نتيجة لها وتتمثل في إنجاز الخروج من الاتحاد ألأوروبي بأسرع ما يمكن وزيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها الدولة.

وبعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في الانتخابات التي أجريت يوم الخميس سيسعى جونسون للإسراع بموافقة البرلمان على الانسحاب من التكتل ألأوروبي ثم يبدا في تخصيص أموال للصحة والتعليم والشرطة.

وأعلن رئيس الوزراء الذي حصل حزبه على أصوات كثير من المؤيدين التقليديين لحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، في شمال ووسط انجلترا أنه سيقود "حكومة الشعب" وأنه سيكون عند حسن ظن الناخبين وذلك بأن ينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي.