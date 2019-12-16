شكرا لقرائتكم خبر عن هيروشيما.. هدم مبنيين نجيا من القصف بالقنبلة الذرية والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت لجنة تابعة لحكومة مقاطعة هيروشيما، عن أن القرار جاء وفقا لخطط ميزانية عام 2022، والتي أتخذت قرار لهدم المبنيين اللذين كانا يستخدمان في السابق كمخازن ملابس للجيش الياباني.
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