شكرا لقرائتكم خبر عن هيروشيما.. هدم مبنيين نجيا من القصف بالقنبلة الذرية والان نبدء بالتفاصيل

قررت السلطات المحلية في مدينة هيروشيما اليابانية، هدم مبنيين قديمين نجيا من القصف بالقنبلة الذرية قرب نهاية الحرب العالمية الثانية، بسبب وجود خطر انهيارهما في حالة تعرض المدينة لزلزال. وأعلنت لجنة تابعة لحكومة مقاطعة هيروشيما، عن أن القرار جاء وفقا لخطط ميزانية عام 2022، والتي أتخذت قرار لهدم المبنيين اللذين كانا يستخدمان في السابق كمخازن ملابس للجيش الياباني.

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