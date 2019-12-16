شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: المؤتمر الأممي للمناخ في مدريد «مخيب للآمال» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الألمانية أنها غير راضية عن نتائج المؤتمر العالمي للمناخ الذي انعقد في العاصمة الإسبانية مدريد. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين إن الحكومة تشارك الكثير من الأشخاص الإحساس بخيبة الأمل الذي شعروا به. وأضاف زايبرت قائلاً: "كنا نأمل في إحداث أوجه تقدم أقوى من ذلك"، مضيفا أنه على أي حال لم يحدث تمييع لاتفاقية باريس لحماية المناخ، وقال: "يعد ذلك على الأقل أمراً جيداً".

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