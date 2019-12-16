جونسون يهنئ أعضاء حزبه الفائزين ويتعهد بتنفيذ "بريكست"

استقبل بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الإثنين، 109 من الأعضاء الجدد في مجلس العموم الذين فازوا في انتخابات الأسبوع الماضي عن حزب المحافظين الذي يتزعمه.



وتعهد جونسون بالوفاء بالوعود التي كسب الحزب الانتخابات نتيجة لها، وتتمثل في إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن وزيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها البلاد.

وبعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي سيسعى جونسون للإسراع بموافقة البرلمان على الانسحاب من التكتل الأوروبي ثم يبدأ في تخصيص أموال للصحة والتعليم والشرطة.

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وأعلن رئيس الوزراء الذي حصل حزبه على أصوات كثير من المؤيدين التقليديين لحزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، في شمال ووسط إنجلترا أنه سيقود "حكومة الشعب" وأنه سيكون عند حسن ظن الناخبين وذلك بأن ينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي.





وقال مصدر في مقر الإقامة الرسمي لجونسون: "هذه الانتخابات والجيل الجديد من أعضاء البرلمان الذين جاءوا من البلدات الموالية لحزب العمال والتي تحولت إلى الأزرق (تأييد حزب المحافظين) ستساعد في تغيير حياتنا السياسية إلى الأفضل".

وأضاف المصدر: "رئيس الوزراء واضح للغاية في أننا نحمل على أكتافنا مسؤولية هي صنع مستقبل أفضل لبلادنا، وأننا يتعين أن نكون عند حسن ظن الناخبين من خلال إنجاز البريكست".

وستعيد الحكومة مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان، الجمعة المقبلة، وفي وجود الأغلبية الكبيرة لحزب المحافظين من المتوقع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون بحلول الموعد.