- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالإثنين 2019/12/16 06:56 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، دبلوماسيا أمريكيا يعمل في العاصمة الكولومبية بوجوتا، بالمشاركة في مؤامرة تم إحباطها تشمل شن هجمات على ثكنتين للجيش الفنزويلي.
وذكرت حكومة كراكاس أن المؤامرة دبرها برلمانيان فنزويليان معارضان هما: يانيت فيرمين وفرناندو أوروزكو.
وفي خطاب ألقاه، الأحد، في الجمعية التأسيسية الموالية للسلطة، أكد مادورو أن عملاء للاستخبارات العسكرية الفنزويلية توجهوا مساء الجمعة إلى منزل يانيت فيرمين.
وأضاف أنه في الوقت نفسه اتصل الدبلوماسي الأمريكي جيمس ستوري بمسؤول حكومي فنزويلي هو مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية كارلوس رون، للسؤال عن مصير النائبة.
وأوضح أن الدبلوماسي الأمريكي قال: "كارلوس رون ماذا يحدث مع النائبة؟".
وتساءل الرئيس الفنزويلي: "لماذا يتصل جيمس ستوري للسؤال عنها من اللحظة الأولى للعملية (الاستخبارات العسكرية)؟ عن نائبة مغمورة لا أحد يعرفها؟"، ملمحا إلى أن الدبلوماسي الأمريكي مشارك في المؤامرة.
وكان ستوري قائما بأعمال الولايات المتحدة في كراكاس حيث أغلقت السفارة بسبب العلاقات المتوترة بين حكومة الرئيس مادورو وإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وهو يتولى حاليا إدارة مكتب الشؤون الفنزويلية الذي أنشئ في أغسطس/آب الماضي بسفارة الولايات المتحدة في بوجوتا.
وكان وزير الاتصال والإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز تحدث، السبت، عن مؤامرة ضد مادورو أعدتها يانيت فيرمين وفرناندو أوروزكو.
وقال رودريجيز إن الهدف كان شن هجمات على ثكنتين للجيش الفنزويلي في ولاية سوكري بشرق فنزويلا.
وحمل مادورو رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة خوان جوايدو مسؤولية المؤامرة.
وكان جوايدو أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا واعترف به نحو 50 بلدا على رأسها الولايات المتحدة.
ووصف جوايدو الاتهامات الموجهة للنائبين بأنها "رواية"، معتبرا أن هدفها ترهيب النواب لتجنب إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.
وتتحدث الحكومة الفنزويلية باستمرار عن مؤامرات لإسقاط مادورو أو اغتياله.
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يتهم دبلوماسيا أمريكيا بالتخطيط لهجمات ضد جيش فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.