مراسلنا: إرجاء مشاروات السلام بين الحكومة السودانية ومسار الشرق بالجبهة الثورية حتى إشعار آخر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهى اجتماعات وفد الحكومة السودانية ومسار الشرق بالجبهة الثورية، اليوم الإثنين، إلى تأجيل مشاورات السلام حتى إشعار آخر.
وكانت مصادر سودانية قالت لـ"العين الإخبارية"، السبت الماضي، إن وفدي الحكومة والجبهة الثورية سيوقعان على اتفاق تمديد إعلان جوبا شهرين.
وعقب اجتماعات امتدت ساعات، توافق الفرقاء السودانيون على تمديد "إعلان جوبا" الذي ينتهي غداً الأحد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف، لإشراك أصحاب المصلحة في العملية التفاوضية.
وغادر عضو المجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان قاعة التوقيع بعد ان اعترض على تمديد اعلان جوبا.
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