السجن 5 سنوات لداعشية ألمانية بتهمة دعم الإرهاب

قضت محكمة ألمانية، اليوم الإثنين، بسجن سيدة مؤيدة لتنظيم داعش تبلغ من العمر 41 عاماً، مدة 5 سنوات و٩ أشهر، لإدانتها بدعم تنظيم إرهابي.



ووفق صحيفة دي فيلت الألمانية، فإن المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، قضت في جلستها بسجن المتهمة بدعم "داعش".

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها: "لم تنفصل المتهمة بشكل جاد عن داعش"، مضيفة أنها "مدانة بدعم تنظيم إرهابي".



وتابعت: "تورطت المتهمة المنحدرة من مدينة بريمن "شمال" في خطط لشن هجمات إرهابية، وتهريب إرهابيي داعش من وإلى ألمانيا".



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ووفق حيثيات الحكم، سعت المتهمة للسفر إلى سوريا قبل ٣ سنوات، لكنها فشلت ومن ثم سعت للزواج من إرهابي سوري داعشي وجلبه لألمانيا، لتنفيذ هجوم إرهابي على أراضيها.



ووفق "دي فيلت"، فإن المحكمة أصدرت حكماً مشدداً يفوق ما ينص عليه القانون في مثل هذه القضية (أقصى عقوبة هي السجن ٥ سنوات ونصف)، لأن المتهمة لم تظهر خلال جلسات المحكمة انفصالها عن داعش أو أفكاره.



وحرصت المتهمة على تغطية وجهها من عدسات الكاميرات خلال جلسة النطق بالحكم.



وذكرت الصحيفة أن الحكم بسجن مؤيدة داعش خمس سنوات و٩ أشهر، يعد واحداً من أشد الأحكام التي صدرت بحق مؤيدي التنظيم في ألمانيا خلال السنوات الماضية.



وكانت الشرطة الألمانية ألقت القبض على المتهمة في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٨، وتقبع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ.

