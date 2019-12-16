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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الإيرانية تنفي نية روحاني الإستقالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، نية الرئيس حسن روحاني تقديم استقالته، عقب الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر الماضي، إثر قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، والتي قمعت بعنف دموي قتل خلالها المئات برصاص الأمن والحرس الثوري.
وقال في مؤتمر صحافي، الاثنين، أنه لا صحة تصريحات نسبت لنائب الرئيس الإيراني وقادة بالجناح الإصلاحي، مثل: عباس عبدي، حول مشروع لدفع روحاني للاستقالة، وقال إنها "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة .
وعزى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الاحتجاجات التي تحولت إلى حراك مطالب بإسقاط النظام إلى تأثير العقوبات الأميركية، وقال إن الحكومة الأميركية تقف وراءها.
وكان ربيعي قد أثار جدلاً بسبب اعترافه في مقال له بصحيفة "إيران" الحكومية، السبت، بتأثير العقوبات وقال خلاله إن مسؤولي البلاد أخطأوا في إنكار تبعات العقوبات الأميركية وإخفائها عن الشعب.
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