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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية السعودية تهنئ البحرين بعيدها القومى.. فيديو
الإثنين 16 ديسمبر 2019
قدمت وزارة الخارجية السعودية، التهنئة لمملكة البحرين بعيدها القومى، متمنية الرخاء والنماء للمملكة ملكا وحكومة وشعبا.
ونشرت الخارجية السعودية فيديو، عبر حسابها الرسمى بتويتر، لتهنئة البحرين، وعلقت :"كل عام ومملكة البحرين الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً في نماء ورخاء".
تحتفل مملكة البحرين اليوم الاثنين، باليوم الوطني وذكرى تولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، والذى يوافق يوم 16 ديسمبر من كل عام.
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