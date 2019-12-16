الحريري: تأجيل الاستشارات النيابية جاء تفاديًا لوقوع لبنان بمشاكل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحريري: تأجيل الاستشارات النيابية جاء تفاديا لوقوع لبنان بمشاكل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
قال رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن تأجيل الاستشارات النيابية جاء تفاديا لوقوع لبنان في مشاكل دستورية ووطنية تضاف إلى الأزمة التي تواجهها البلاد.
وقالت الرئاسة اللبنانية، إنها أجلت الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس بناء على طلب من سعد الحريري رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الذي من المتوقع أن يتم تكليفه مجددا برئاسة الحكومة.
وجاء في حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر أن تأجيل الاستشارات التي كان من المتوقع أن تجرى اليوم الإثنين يسمح "بمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".
وأعلنت مصادر مقربة من الحريرى، فى تصريحات صحفية سابقة، أنه لن يتراجع عن موقفه لجهة تأليف حكومة اختصاصيين قادرة على اجتياز هذه المرحلة التي يمر بها لبنان.
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