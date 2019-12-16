القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى جيبوتي

أعلنت ​القوات المسلحة​ المصرية أن "وزير الدفاع المصري الفريق أول، محمد زكي، أصدر أوامره بإقلاع ​طائرة​ نقل عسكرية وعلى متنها ​مساعدات​ طبية عاجلة لدولة ​جيبوتي​"، مشيراً إلى أن "وزير الدفاع أصدر أوامر بناء على توجيهات من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، وذلك استمرارا للجهود المصرية في دعم الدول الإفريقية وتدعيما للدور المحوري للدولة المصرية في القارة الإفريقية".

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