نائب أردوغان: الطائرات المسيرة ستحمي مصالح تركيا وقبرص التركية

لفت نائب الرئيس التركي، ​فؤاد أوقطاي​ إلى أن "الطائرات المسيرة التركية التي وصلت إلى قاعدة "غجيت قلعة" في جمهورية شمال ​قبرص التركية​، ستحمي مصالح الأخيرة ومصالح ​أنقرة​"، مشيراً إلى أن "أولى طائراتنا المسيرة التي وصلت إلى مطار غجيت قلعة لممارسة مهامها في أجواء شرقي ​البحر المتوسط​".

وأشار إلى أنه "ستحمي الطائرات المسيرة مصالحنا ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية، وستساهم في أمن المنطقة وتحقيق ​السلام​ فيها ومبارك لشعبنا."