نائب أردوغان: الطائرات المسيرة ستحمي مصالح تركيا وقبرص التركية

لفت نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي إلى أن "الطائرات المسيرة التركية التي وصلت إلى قاعدة "غجيت قلعة" في جمهورية شمال قبرص التركية، ستحمي مصالح الأخيرة ومصالح أنقرة"، مشيراً إلى أن "أولى طائراتنا المسيرة التي وصلت إلى مطار غجيت قلعة لممارسة مهامها في أجواء شرقي البحر المتوسط".
وأشار إلى أنه "ستحمي الطائرات المسيرة مصالحنا ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية، وستساهم في أمن المنطقة وتحقيق السلام فيها ومبارك لشعبنا."
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