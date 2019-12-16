رئيس وزراء بانغسامورو: نشهد انتقالا من الكفاح المسلّح إلى السياسي

لفت رئيس وزراء إقليم بانغسامورو، رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية، الحاج مراد إبراهيم إلى "إنهم يشهدون في المرحلة الراهنة، انتقالا من الكفاح المسلّح إلى الحركة السياسية"، مبينا "إدراكهم الفرق بين إدارة ​الحكومة​ السياسية و​القوات​ الثورية، وأنهم بحاجة إلى تطوير العمل المؤسساتي".

واشار إلى أن "جبهة تحرير مورو الإسلامية تشهد حاليا تحولا وانتقالا إلى البنية السياسية بعد أن أمضت سنوات طويلة في الكفاح المسلّح"، مبينا "أنهم يواجهون بعض المشاكل خلال هذه المرحلة"، لافتاً إلى "أننا ندرك الفرق بين إدارة الحكومة السياسية والقوات الثورية، لذا نحن بحاجة إلى تشكيل بيروقراطية وعلينا تطوير قدرات شعبنا من حيث الإدارة، ونحتاج إلى الدعم في هذا الخصوص".