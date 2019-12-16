رئيس فنزويلا: إحباط مؤامرة لإسقاط النظام والاستيلاء على الثكنات العسكرية

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أن "هناك متآمرين يخططون للاستيلاء على الثكنات العسكرية، من أجل إسقاط النظام"، مؤكدا أن "ثمة أوامر اعتقال صدرت ضد المتآمرين".



واتهمت ​الحكومة​ الفنزويلية خوان جوايدو، زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، والمعارض البارز ​ليوبولدو لوبيز​، والقائم بأعمال ​السفير الأميركي​ لدى ​فنزويلا​ جيمس ستوري، بأنهم يقفون وراء الخطة.