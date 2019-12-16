رئيس فنزويلا: إحباط مؤامرة لإسقاط النظام والاستيلاء على الثكنات العسكرية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن "هناك متآمرين يخططون للاستيلاء على الثكنات العسكرية، من أجل إسقاط النظام"، مؤكدا أن "ثمة أوامر اعتقال صدرت ضد المتآمرين".
واتهمت الحكومة الفنزويلية خوان جوايدو، زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، والمعارض البارز ليوبولدو لوبيز، والقائم بأعمال السفير الأميركي لدى فنزويلا جيمس ستوري، بأنهم يقفون وراء الخطة.
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