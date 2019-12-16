الكرملين: بوتين وميركل يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية منع التصعيد في ليبيا

أعلن الكرملين أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أشارا، في اتصال هاتفي، إلى أهمية منع التصعيد في ليبيا"، موضحاً أن "المكالمة التي بادر إليها الجانب الألماني، ركزت على ملف الأزمة الليبية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية منع تصعيد التوتر في ليبيا وضرورة استئناف الحوار السلمي".
ولفت إلى أن "بوتين أكد استعداد روسيا لمواصلة مساعدتها على جهود الوساطة الذي تبذلها ألمانيا والأمم المتحدة في هذا المسار"، مشيراً إلى أن "زعيمي البلدين قيما إيجابا نتائج قمة "رباعية النورماندي التي عقدت في 9 كانون الاول في باريس، والتي أسفرت عن اتفاق الجهات على خطوات عدة في طريق تنفيذ اتفاقات مينسك "والتي تمثل أساسا لا بديل عنه للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا".
وأشار إلى أن "بوتين وميركل تناولا أيضا قضايا التعاون في قطاع الغاز التي لها أهمية حيوية بالنسبة لضمان أمن الاتحاد الأوروبي في موارد الطاقة، بما في ذلك في سياق مستقبل نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضي أوكرانيا بعد 1 كانون الثاني 2020 وتحقيق مشروع السيل الشمالي-2".
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