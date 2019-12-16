مفوضية حقوق الإنسان العراقية: على الحكومة الكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين

طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، هيمن باجلان، الحكومة العراقية بـ"الكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين في الاحتجاجات العراقية"، مشيراً إلى أنه "للأسف تزايدت عمليات قتل واختطاف الناشطين خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا مؤشر سلبي على واقع حقوق الإنسان في العراق، ويخلق حالة من الخوف والرعب في المجتمع العراقي".
وأكد أنه "من الضروري أن تعمل الحكومة على الحد من هذه العمليات ومعرفة الجهات التي تقوم بها، فلا يمكن أن تقوم جماعات مسلحة بكل هذه العمليات دون أن تلاحق وتحاسب".
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