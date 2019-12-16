مسؤول ايراني: لا علاقة لزيارة روحاني لطوكيو بمسألة التفاوض مع واشنطن

أوضح المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ​علي ربيعي​ أنه "لا علاقة لزيارة الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ لليابان بمسألة التفاوض مع ​الولايات المتحدة​، لكن ​طهران​ ترحب بأي مبادرة أو رسالة"، مشيراً إلى أن "أصدقاءنا ​اليابان​يون يحملون عادة رسائل ومبادرات عملية، ونحن ندرسها وزيارة ​طوكيو​ يمكن أن تحقق لنا نتائج إلى جانب مباحثاتنا الإقليمية".

ولفت ربيعي إلى أن "وزراء الفريق الاقتصادي ورئيس ​البنك المركزي​ سيرافقون روحاني خلال زيارته إلى اليابان".