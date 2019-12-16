مسؤول ايراني: لا علاقة لزيارة روحاني لطوكيو بمسألة التفاوض مع واشنطن

أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه "لا علاقة لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لليابان بمسألة التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن طهران ترحب بأي مبادرة أو رسالة"، مشيراً إلى أن "أصدقاءنا اليابانيون يحملون عادة رسائل ومبادرات عملية، ونحن ندرسها وزيارة طوكيو يمكن أن تحقق لنا نتائج إلى جانب مباحثاتنا الإقليمية".
ولفت ربيعي إلى أن "وزراء الفريق الاقتصادي ورئيس البنك المركزي سيرافقون روحاني خلال زيارته إلى اليابان".
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