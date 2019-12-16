هيئة النزاهة العراقية: صدور حكم حضوري بحبس مدير عام شركة موانئ العراق السابق

أعلنت دائرة التحقيقات في "هيئة النزاهة العراقية"، "صدور قرار حكم حضوري بالحبس على المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق؛ لقيامه بارتكاب ما يُخالف واجبات وظيفته عمدًا، ممّا أدىّ إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
وأوضحت في بيان، أنّ "المُدان قام بإبرام عقد مع إحدى الشركات الاستثماريّة لإدارة وتشغيل مشترك للأرصفة البحرية متعدّدة الأنشطة، إضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات الغذائيّة في ميناء أم قصر الشمالي، حيث تمّ إبرام العقد رغم الغبن الفاحش في حقوق ومصالح الشركة العامة لموانئ العراق واحتوائه على مخالفات كثيرة لواجبات المتهم الوظيفية"، مبيّنةً أنّ "المُدان أبرم العقد بقصد منفعة شخص آخرعلى حساب الدولة".
ولفتت الدائرة إلى أنّ "محكمة جنح قضايا النزاهة في محافظة البصرة وصلت إلى القناعة التامّة بمقصريّة المدان بعد إطلاعها على الأدلّة المتحصلة في القضيّة، المتمثّلة بتقرير ديوان الرقابة الماليّة وتوصيات اللجنة التحقيقيّة الوزاريّة المؤلّفة في وزارة النقل، وكتاب صادر عن مكتب وزير النقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
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