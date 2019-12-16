اتهامية بيروت صدقت قرار ترك هدى سلوم وحبيش طلب كف يد القاضية عون عن الملف

صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق، بـ"ترك رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والمركبات المهندسة هدى سلوم بسند إقامة، ليصبح هذا القرار نافذا".
هذا وتقدم المحامي النائب هادي حبيش بوكالته القانونية عن سلوم باستدعاء أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان، طلب في رد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن النظر في ملف موكلته، فقرر رئيس المحكمة إبلاغ القاضية عون هذا الطلب، إلا أن الأخيرة رفضت ان تتبلغ مضمونه، غير أن حبيش اصر على تسجيل طلب الرد لدى قلم النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
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