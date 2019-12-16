اتهامية بيروت صدقت قرار ترك هدى سلوم وحبيش طلب كف يد القاضية عون عن الملف

صادقت الهيئة الاتهامية في ​بيروت​ برئاسة القاضي ​ماهر شعيتو​، على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق، بـ"ترك رئيسة ​مصلحة تسجيل السيارات​ والمركبات المهندسة ​هدى سلوم​ بسند إقامة، ليصبح هذا القرار نافذا".

هذا وتقدم المحامي النائب ​هادي حبيش​ بوكالته القانونية عن سلوم باستدعاء أمام ​محكمة الاستئناف​ في ​جبل لبنان​، طلب في رد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ عن النظر في ملف موكلته، فقرر رئيس المحكمة إبلاغ القاضية عون هذا الطلب، إلا أن الأخيرة رفضت ان تتبلغ مضمونه، غير أن حبيش اصر على تسجيل طلب الرد لدى قلم ​النيابة العامة​ الاستئنافية في جبل لبنان.