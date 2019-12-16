مخزومي: لا أطرح نفسي كمرشح لرئاسة الحكومة ولكن اذا كان هناك فرصة لمساعدة البلد وحصل توافق فلا أمانع

أعلن رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد المخزومي​، ان "لا مبرر لتأجيل الاستشارات ورئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ يريد تأمين التكليف قبل الاستشارات"، مبدياً "الانزعاج الشديد لان تبرير التأجيل اتى بعنوان التجاوزات، والاخير يحاول ان ينعي التعين والتركيبة الحكومية قبل الاستشارات، والكل اصبح مشارك بضرب منصب رئاسة الوزراء".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح المخزومي انه "تم طرح منذ الاساس تأليف حكومة انقاذية لمدة 6 اشهر للنهوض في البلاد"، مشيراً الى انه " اذا كان الحريري يعتقد ان لديه شعبية كافية ليفوز بالاستشارات فليكمل بها وليذهب الى البعبدا ولا يجوز اللعب ب​الدستور​"، مشدداً على "ضرورة عدم ادخال الدين بالدولة"، متسائلاً "منذ متى كانت ​دار الفتوى​ تعيّن الرؤساء"، منوهاً بأن "العديد من النواب خرجوا من اصوات ​الطائفة السنية​، ونحن متواجدون على الساحة".

وحيا المخزومي "موقف القوات ال​لبنان​ي"، واصفاً اياه بالتاريخي"، داعياً رئيس حزب ​التقدمي الاشتراكي​ وليد جنبلاط الى ان "يأخذ الخطوة التاريخية المماثلة"، مؤكداً انه "لا يجوز الغاء الطائفة السنية فقط من اجل شخص ولنذهب يوم الخميس الى ​الاستشارات النيابية​ واذا فاز الحريري فهذا جيد واذا لا فليجلس على جنب"، مشيراً إلى "أنني لا أطرح نفسي كمرشح لرئاسة الحكومة ولكن اذا كان هناك فرصة لمساعدة البلد وحصل توافق فلا أمانع".