جوزيف أبو فاضل عن طلب الحريري تأجيل الاستشارات: الغدر بأهل الوفاء غدر عند الله

علق الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ في تصريح له عبر مواقع التزاصل الاجتماعي على تأجيل الإستشارات النيابية الملزمة بناء لطلب رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، قائلا "إستخدم الحريري ​دار الفتوى​ والشارع السني فقط ،وابتعد عن مفهوم ​الدولة​ وقدم استقالته دون علم الحلفاء ليركب الحراك،تركه النواب المسيحييون وقسم مهم من ​السنة​ و​الشيعة​ والدروز،وأسقطت من يده ​رئاسة الحكومة​ وقال الإمام علي، "الغدر بأهل الوفاء غدر عند الله" واللهم لا شماتة".

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