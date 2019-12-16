شدّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​غسان عطالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّهم "اعتقدوا أنّ بتأليف الأكاذيب وبثّ الشائعات بهدف تشويه سمعة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ و"​التيار الوطني الحر​" ينتصرون، إلّا أنّهم لم يدركوا أنّ لا شيء يستطيع أن يخفي شعاع الحقيقة الّتي بدأت تسطع في الآونة الأخيرة، ليتبيّن للرأي العام من الصادق ومن الملفّق". وارفق التعليق بوَسمَي: "انقلب السحر عالساحر، وطابخ السم آكله".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: اعتقدوا أن بتأليف الأكاذيب وبث الشائعات ينتصرون و"انقلب السحر عالساحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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