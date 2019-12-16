الطبش:هذا الزمن لمن يفتح اذناه لصرخات الشباب وليس للمتاجرة بآلام اللبنانين

لفتت عضو "​كتلة المستقبل​" النائبة ​رولا الطبش جارودي​، في تصريح على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ان "هذا الزمن لمن يتحمل المسؤولية ولمن يفتح اذناه لصرخات ​الشباب​ والصبايا وليس للمتاجرة بآلام اللبنانين واوجاعهم وركوب موجات القلق والتذمر في الشارع".

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