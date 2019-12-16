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الرئيس الايراني يأمل بتوطيد العلاقات مع كازاخستان

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أعرب الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ عن أمله بـ"توطيد العلاقات مع جمهوریة ​كازاخستان​ على جميع الصعد"، مبدياً عن ارتياحه لـ"تنمية التعاون القائم بين البلدين خلال العقود الثلاثة الماضية في سياق المصالح المتبادلة لكليهما".

كما أبدى عن "استمرار المشاورات وتوطيد العلاقات بين ايران وكازاخستان على مختلف الصعد الثنائية والاقليمية والدولية أكثر مما مضى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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