الرئيس الايراني يأمل بتوطيد العلاقات مع كازاخستان

أعرب الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ عن أمله بـ"توطيد العلاقات مع جمهوریة ​كازاخستان​ على جميع الصعد"، مبدياً عن ارتياحه لـ"تنمية التعاون القائم بين البلدين خلال العقود الثلاثة الماضية في سياق المصالح المتبادلة لكليهما".

كما أبدى عن "استمرار المشاورات وتوطيد العلاقات بين ايران وكازاخستان على مختلف الصعد الثنائية والاقليمية والدولية أكثر مما مضى".