أنطوان نصرالله: من واجبنا ان نبادر الى طرح افكار انقاذية وإلا على الدنيا السلام

لفت المحامي أنطوان نصرالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "أمام استمرار فشل احزاب ​السلطة​ بإيجاد مخارج للازمة السياسية والاقتصادية التي نمر بها بسبب طمعهم واختلافهم على تقاسم الجبنة، من واجبنا ان نبادر الى طرح افكار انقاذية من خارج المنظومة التقليدية وإلا على الدنيا ​السلام​".

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