ابي خليل: لا يوجد نص دستوري يمنع النواب من ايداع اصواتهم لدى رئيس الجمهورية

أكد عضو تكتل "​​لبنان القوي​​" النائب ​​سيزار أبي خليل​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لا يوجد نص دستوري يمنع النواب من ايداع اصواتهم لدى ​رئيس الجمهورية​"، طالباً "الكف عن الاجتهادات و التفسيرات بحسب المصالح الظرفية، كما حصل في موضوع تحديد موعد الاستشارات".

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