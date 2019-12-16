كنعان بعد لقاء بري: على كل الاشخاص ان تفكر جيداً قبل اخذ اي قرار سياسي

أكد رئيس ​لجنة المال​ و​​الموازنة​​ النائب ​ابراهيم كنعان، بعد لقائه رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​، انه "من الضروري عقد هذا اللقاء ووضع بري بالاجواء على أبواب ختام نقاش الموازنة"، كاشفاً ان "اللقاء تركز على سبل معالجة تطورات الاسابيع الاخيرة، لأن الايرادات ليست جيدة ولدينا نقص تجاوز 30 في المئة عن الايرادات الملحوظة، اما بموضوع الارباح المتوقعة لبعض المؤسسات فهناك بحث عميق حول امكانية التحصيل، وهذا الواقع يتطلب معالجة استثنائية".

واوضح كنعان انه "جرى التوافق مع بري على ان نكون شفافين 100 في المئة، ومصارحة اللبنانيين بكل الوقائع المالية، مع طرح المعالجات التي من الممكن اتبعها"، معتبراً ان "الحل السياسي والترفع عن العديد من الامور الآن وقته، وهذا مفتاح كبير لاستعادة الثقة وامكانية ايجاد حلول على كافة الصعد، ويجب على كل الاشخاص ان تفكر قبل اخذ اي قرار بالسياسية".