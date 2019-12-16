رئيس بلدية بعلبك شجب التطاول على مقام رئاسة مجلس النواب

ندد رئيس ​بلدية بعلبك​ ​فؤاد بلوق​، في تصريح، بما حصل ليل أمس من "إساءة الى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في محيط ​ساحة النجمة​"، مشددا على أن "المجلس البلدي ل​مدينة بعلبك​ يشجب ويستنكر التطاول على قامة كبيرة في هذا الوطن: دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، فنحن كنا وما زلنا مع المطالب المحقه التي تعنينا أولا وتعني كل مواطن، لكن لا يمكن أن نقبل أو نرضى بهذا التطاول المريب على مقام ​رئاسة مجلس النواب​".

ولفت الى "أننا كلنا أمل بحكمة كبار هذا البلد، وعلى رأسهم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​".