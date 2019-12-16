ركّز الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على أنّ "السلميّة والشجاعة ووضوح الهدف والوحدة وتجاوز الطائفية والطبقية، كانت كلّها وستبقى الحافز لنجاح إنتفاضة ​الشعب اللبناني​". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "اليوم حقّقت الإنتفاضة إنجازًا جديدًا، ولن يستطيعوا استدراجها للعنف والفوضى".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: الإنتفاضة حققت اليوم إنجازا جديدا ولن يستطيعوا إستدراجها للعنف والفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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