إحراق سيارات قرب السفارة الأميركية في آثينا









اسماء السيد - آثينا: احُرقت سبع سيارات قرب السفارة الاميركية في اثينا صباح الاثنين في واقعة لم تسفر عن إصابة أحد، على ما أفادت وكالة الانباء اليونانية الرسمية.

ويأتي هذا الاعتداء الذي تم قبل الفجر بعد اعتداءات سابقة لليسار المتطرف.

وعثرت الشرطة على زجاجة بلاستيكية فارغة في مكان الحادث على بعد بضعة مبان خلف السفارة الأميركية.

وتنفذ جماعات يسارية يونانية متطرفة وفوضوية هجمات حرق متعمدة تستهدف سفارات ومراكز تجارية أجنبية في البلاد.