شكرا لقرائتكم خبر عن صهر أردوغان يقلب الطاولة على الخليفة.. والعدالة والتنمية يدرس التخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على فشل السياسات الاقتصادية لأردوغان، مؤكدة أن برات ألبيراق، صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية، بات يشكل خطرا كبيرا على مستقبل حزب العدالة والتنمية بسبب فشله الاقتصادى.

وأكدت زمان أن ظهور حزبى أحمد داود أوغلو وعلى باباجان على السطح كان خير دليل على تردو الأوضاع السياسية والاقتصادية فى حكومة الحزب الحاكم خاصة وأنه بالرغم من حداثة الحزبين الجديدين إلا أن كثير من الأتراك التفوا حولهم منهم أيضا من استقال من حزب العدالة والتنمية.

ولفت عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية أن هناك مشكلات يواجهها الحزب الحاكم منها فقدان ثقة الناخب فى الحزب والمحسوبية والمحاباة وتشكل تكتلات داخل الحزب فى حين يمثل صهر أردوغان برات ألبراق ووزير الخزانة والمالى، مشكلة مشتركة بالنسبة لأغلب التكتلات داخل الحزب الحاكم.

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