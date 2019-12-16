شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ميناء الحمراوين للنواب: صدرنا 355 ألف طن فوسفات فى آخر 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، ميناء الحمراوين البحرى، المتخصص فى تصدير الفوسفات للخارج، بمشاركة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وذلك خلال الجولة التفقدية التى تقوم بها لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، لمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عددا من مشروعات النقل بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد على مدير الميناء، أنه تم تصدير حوالى 355 ألف طن فوسفات خلال الستة الأشهر الماضية، لافتا إلى أن عدد العمال داخل الميناء 198 عاملا، مشيرا إلى أن طول رصيف الميناء 68 مترا، وبعمق 9 أمتار، مشيرا إلى أن شركة النيل العامة للطرق والكبارى، بدأت أعمال لتعميق الغاطس ليصل إلى 11 مترا.

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وأوصى الوفد البرلمانى، بتعظيم الاستفادة من الميناء، وإجراء عمليات تطوير، لاسيما وأن هذا الميناء يمثل أهمية كبيرة لمصر، وشددوا على ضرورة زيادة القيمة المضافة للفوسفات بدلا من التصدير الخام، وإقامة مشروعات للتصنيع المحلي.

شارك فى الجولة التفقدية، برئاسة هشام عبد الواحد، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، والنائب أحمد أبو خليل، عضو البرلمان عن محافظة البحر الأحمر.