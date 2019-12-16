شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد مخرات سيول البحر الأحمر للتأكد من سلامة وقاية الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مخرات السيول الواقعة على المشروع القومى لطريق موازى لطريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم، بإجمالى 200 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية مليار و480 مليون جنيه، للتأكد من سلامة إجراءات وقاية الطرق من أى سيول محتملة، وذلك خلال الجولة التفقدية التى تقوم بها لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، لمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عددا من مشروعات الطرق والموانئ بالمحافظة.



وحرص هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، على توجيه الشكر للعاملين فى موقع مخرات السيول، بقوله: " اللى بيشتغلوا فى الصحراء لا يفرقوا عن الذين يحاربون فى سيناء، والرئيس السيسى، دائما يرفع شعار يد تبنى ويد تحمل السلاح، ومصر محتاجة كل نقطة عرق من أبناءها".

وطالب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، بحصر الطرق التى تحتاج إلى إعادة تهيئة وصيانة، وكذلك الطرق التى تتعرض لمخاطر السيول، مشددا على ضرورة عدم فتح مشروعات طرق جديدة قبل الانتهاء من المشروعات القائمة ولم يتم نهوها حتى الآن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل.

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من جانبه أكد سامى فرج، القائم بأعمال رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن المشروع القومى للطرق تستهدف حماية مناطق التنمية والاستثمار فى كل منطقة، مشيرا إلى أن المشروع القومى للطرق يتم وفق دراسات متكاملة ويتم خلالها مراعاة مشكلات السيول وغيرها.

وانتقد هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، عدم وجود ماكينات كافية لإعادة تأهيل الطرق (recycle)، موضحا أن هناك معدات تقوم بإزالة الجزء التالف من الطريق وتأهيله فى نفس الوقت، وشدد خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل، على ضرورة الإبداع فى شأن الاستغلال الأمثل للطرق لزيادة الموارد المالية.

شارك فى الجولة التفقدية، برئاسة هشام عبد الواحد، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، بحضور المسئولين عن هيئة الطرق والكبارى بالبحر الأحمر.