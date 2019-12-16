شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأسيس حزب داود أوغلو ..تقرير يكشف أسباب انهيار شعبية أردوغان وفشله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو، يكشف الأزمات التى يواجهها حزب العدالة والتنمية فى تركيا الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، وخاصة فى ظل الاستقالات العديدة التى يشهدها الحزب، إضافة إلى ذلك تأسيس أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركى الأسبق، والمنشق مؤخرا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتأسيس حزب جديد تسمى مسمى " حزب المستقبل"، والتى تعد ضربة قوية لحزب أردوغان.

وأضاف التقرير، أن شعبية أردوغان تنهار بشكل كبير فى تركيا، وذلك يرجع لسياساته الفاشلة، إضافة إلى زيادة شعبية المعارضة التركية، والتفاعل الشعبى الكبير معهم، وهذا يعود إلى حالة السخط والكره الشديد من أبناء الشعب التركى لنظام أردوغان، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق المواطنين هناك، وتعرض العديد إلى التنكيل وعدم حصولهم على حقوقهم الإنسانية.

Advertisements