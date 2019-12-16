شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة عاجل بشأن إعادة النظر فى تسعيرة "البيوت الحكر" بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان طلب إحاطة عاجل لمناقشته فى حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن المغالاة والتسعيرة العشوائية لبيوت الحكر وأملاك الدولة بأسوان والتى قدرت بأعلى من قيمتها ودون علم المواطنين الذين يقيمون فيها منذ مائة عام، الأمر الذى كان له مردود سلبى عليهم.

وأوضح النائب أحمد سعد درويش أن التسعيرة التى قدرتها الحكومة أضرت بأصحاب المنازل والبيوت الحكر، حيث أنها أعلى من قيمتها وخلفت نتيجة ذلك مردود سلبى لدى أهالى أسوان نظراً لأنهم يقيمون فى البيوت ومثل هذه المناطق منذ مئات السنين فى حين أنها مناطق جبلية وتفتقر إلى الخدمات .

وفى ضوء ذلك طالب النائب أحمد سعد درويش الحكومة والوزراء المعنيين رحمة بالمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم بسرعة إعادة النظر فى التسعيرة العشوائية التى فرضتها الحكومة على المواطنين بشأن البيوت الحكر وأملاك الدولة حتى يتمكنوا من سداد القيمة بسهولة ويسر .