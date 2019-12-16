شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد عددا من مشروعات الطرق القومية بمحافظة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد برلمانى من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، المشروع القومى بإنشاء طريق موازى لطريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم، بإجمالى 200 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية مليار و480 مليون جنيه، وهو ما أكده محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق بالبحر الأحمر.

وأكد محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق بالبحر الأحمر، أن كل الطرق التى يتم تنفيذها ضمن المشروعات القومية، تراعى مخرات السيول بناء على دراسات من وزارة الرى، مشيرا إلى أن المشروع القومى بإنشاء طريق موازى لطريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم، بإجمالى 200 كيلو متر، يخدم المشروع الذهبى والتنمية السياحية فى البحر الأحمر.

وأكد زهران، أنه لم يتبق إلا الطبقة السطحية للانتهاء من المشروع بما يساعد فى زيادة العمر الافتراضى للطريق، فضلا عن استكمال أعمال التأمين المرورى للطريق.

وردا على تساؤل النائب خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، عدم الانتهاء من هذه الأعمال حتى الآن والموعد المتوقع لنهو المشروع القومى للطرق بالبحر الأحمر، أوضح أن السبب فى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، قائلا: "أدينى فلوس وأنا أخلص خلال شهرين".