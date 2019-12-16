شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب رد حقوق 180 مواطنا بأراضى بالساحل الشمالى بعد سداد مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالتدخل شخصيا لسرعة رد الحقوق لأصحابها فى واقعة تسديد أكثر من 180 مواطنًا الأموال المستحقة عليهم بالاتفاق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مقابل شراء قطعة أرض بمنطقة امتداد ترعة الحمام سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى منذ عام 2000 دون أى يحصلوا عليها حتى الان،

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وشدد أباظة، على ضرورة اعادة الحقوق إلى أصحابها بعد المعاناة الكبيرة والآلام التى شعر بها اصحاب هذه الحقوق لسنوات طويلة، متسائلا فى طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، عن سبب عدم تسليم هؤلاء المواطنين الاراضى المُخصصة لهم من وزارة الزراعة رغم مرور ما يقرب من 20 عاما من سداد مستحقاتها للوزارة ؟.

كما تساءل النائب احمد فؤاد اباظة عن الأسباب الحقيقية وراء مماطلة وزارة الزراعة، بالإضافة إلى عدد من التساؤلات الأخرى جاءت كالأتى : هل سيأتى اليوم الذى سيتم فيه تسليم الأراضى لمستحقيها ؟ وأين اموال هؤلاء المواطنين ؟ وهل سيتم تعويضهم التعويض المناسب بعد سداد أموالهم لما يقرب من 20 عاما ؟.