محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
تسلم أحمد عبد العظيم رئيس الطور بجنوب سيناء اليوم الاثنين، 4 محولات كهربائية بقدرات مختلفة.
وقال رئيس المدينة، إنه وصل للمدينة اليوم 4 محولات جديدة بالإضافة إلى عدد من الكابلات والأعمدة والمهمات الكهربائية وذلك للارتقاء بمستوى قدرة الإنارة بالشوارع والأحياء الجديدة بالمدينة.
وأكد رئيس المدينة أن تكلفة هذه المحولات والمهمات المصاحبة لها تدخل ضمن ميزانية الخطة الاستثمارية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة طور سيناء: 4 محولات جديدة لدعم شبكة الكهرباء - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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