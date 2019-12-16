بالأسماء.. حركة تعيينات جديدة لنواب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، القرار رقم 20900 لسنة 2019، بإجراء حركة تكليفات جديدة لنواب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشمل قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف منصور عبد الونيس عبدالجواد، نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لشئون قرى أريمون، وكفر المنشى، ومحلة القصب، والحمراء، وصندلا، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى المذكورة، وأحمد عبدالخالق الجوهري، نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لشئون قرى مسير، ومتبول، والحمراوي، وإسحاقة، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بنفس القرى.

Advertisements

وتكليف محمد صلاح عبد الجليل، نائبًا لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى الشمارقة، والخادمية، ودقميرة، والمرابعين، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بتلك القرى، ومحمد رضا محمد سليمان، نائبًا لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لشئون قرى المنشة الشرقية، والحلافي، ودقلت، ومحلة موسى، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بنفس القرى.

وتضمن قرار محافظ كفر الشيخ، إنهاء تكليف ناهد كمال إبراهيم محمد، بالعمل نائبًا لرئيس المركز والمدينة، وتكليفها بالعمل مسئولًا لملف العشوائيات والمشروعات بمدينة كفر الشيخ، بالإضافة إلى إنهاء تكليف منال أحمد محمد العيسوي، من العمل بوظيفة نائب رئيس المركز والمدينة، وتكليفها بالعمل مسئول الخدمات والمرافق بمدينة كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن حركة نواب رئيس المركز والمدينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، جاء طبقًا لمعدلات العمل وتقييم الآداء وخدمات المواطنين، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار طبقًا للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.