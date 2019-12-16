مصدر أمني يكشف حقيقة انتحار "الطالبة نورهان" شنقًا في كفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
كشف مصدر في مديرية أمن الغربية، حقيقة ما جرى تداوله من أنباء حول انتحار الطالبة "نورهان .م" بالصف الثالث الإعدادي في قرية شبرايس التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، شنقًا في غرفة نومها.
وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاة الطالبة، وأن الوفاة طبيعة، وحدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
وأوضح المصدر، أن غرفة العمليات لم تتلق أية بلاغات بهذا الخصوص، مؤكدا: "لا داعي لإثارة الذعر، ومشاركة أخبار غير دقيقة على فيس بوك، ما يساعد في نشر الشائعة"، وأهاب بوسائل الإعلام تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بهذا الشأن.
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