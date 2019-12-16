بوتين يطلب من لجنة التعاون العسكري التقني بالتركيز على الشركاء الأفارقة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته بدراسة المقترحات العديدة المتعلقة بالتعاون العسكري التقني، التي وردت في القمة روسيا - أفريقيافي سوتشي في أكتوبر الماضي.
وقال بوتين، خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري الفني، اليوم الاثنين، "لقد تم خلال قمة روسيا - أفريقيا
الواردة بهذا الشأن، مع التركيز على استخدام طرق مرنة للتسليم والمدفوعات".
وأضاف، مخاطبا أعضاء لجنة التعاون العسكري الفني: "أطلب منكم العمل على المقترحات العديدة
وكانت القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت في مدينة سوتشي في أكتوبر الماضي برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.
بجانب ذلك، أوصى الرئيس الروسي خلال الاجتماع المذكور بإيلاء اهتمام خاص لأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة الدول المستقلة وغيرهم من الشركاء التقليديين.
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