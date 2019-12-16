استقالة مفوض إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

تقدم جان بول ديليفوي" المفوض الأعلى لاصلاح نظام التقاعد في فرنسا، بإستقالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي قبل الاستقالة.
ونقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين عن الرئيس ماكرون قوله إنه سيتم تعيين خلفالديليفوي في أسرع وقت ممكن.
وأفيد بأن الرئاسة الفرنسية اعتبرت أن من الأفضل للمفوض الأعلى ان يستقيل من منصبه ليكون قادرا على الرد على الانتقادات
وكان الرئيس الفرنسي قام بتعيين "ديليفوي" في هذا المنصب في سبتمبر عام 2017 للإعداد لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
يذكر أن جان بول ديليفوي يتهم ب"تضارب المصالح " وذلك في أعقاب سلسلة من الكشف عن أنشطة متوازية مع وظيفته والتي يحظرها القانون.
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