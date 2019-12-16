مقتل 43 شخصًا في هجمات شنها متمردون في الكونغو الديمقراطية

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الكونغولية، اليوم الاثنين، مقتل 43 شخصًا على الأقل شرقي البلاد، إثر هجمات شنها متمردون ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك ردًا على العمليات المسلحة الأخيرة التي شنها الجيش الكونغولي في المنطقة.
وقال رئيس المنظمة الحقوقية عمر كافوثا، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز"الأمريكية، إن متمردين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" يحاولون وضع المدنيين في مأزق أمام الجيش حتى يطالبونه بوقف عملياته المسلحة.
الهجمات التي وقعت منذ أيام قليلة ماضية استهدفت منطقة يتفشى بها وباء "إيبولا" الذي أودى بحياة أكثر من 200ر2 شخص منذ أغسطس 2018، وهو ما يعوق حركة تنقل الفرق الطبية التي تكافح انتشار المرض.
وأشارت الشبكة إلى أن انعدام الأمن في مناطق شرقي الكونغو دفع المتظاهرين إلى الاحتجاج أواخر الشهر الماضي، منوّهة بأن
يُذكر أن "القوات الديمقراطية المتحالفة" شنت هجومًا يوم الجمعة الماضي في مدينة "بني"، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، كما قُتِل آخرون في قرية "كمانجو" أمس الأحد.
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