جونسون يعرض اتفاق "بريكست" على البرلمان البريطاني الجمعة

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على مجلس النواب المنتخب الجمعة.

وسيمكن هذا الاتفاق، في حال موافقة النواب عليه، من خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في الموعد المحدد يوم 31 يناير 2020، وفق ما أعلن المتحدث باسم جونسون اليوم الاثنين.

وقال المتحدث للصحافيين "نعتزم أن نبدأ عملية" عرض اتفاق بريكست "قبل عيد الميلاد وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس" مجلس العموم البريطاني الذي سينتخب الثلاثاء.

يأتي الإعلان فيما يبدأ جونسون تفويضا جديدا لتحقيق وعد "تنفيذ بريكست" في 31 يناير.

وأثمرت مغامرته في الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بهدف الفوز بغالبية في البرلمان تؤمن له الموافقة على اتفاق الخروج، نتيجة مذهلة الأسبوع الماضي.

وحصل حزب المحافظين بزعامته على 365 مقعدا (غالبية من 80 مقعدا) على حساب حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة، الذي عرض في الحملة استفتاء ثانيا على البقاء في الاتحاد.

كما خسر حزب الليبراليين الديمقراطيين، المعارض الأصغر والذي سعى إلى إلغاء بريكست برمته، عددا من مقاعد نوابه.

وأشار المتحدث باسم جونسون إلى أن عرض مشروع القانون يمكن أن يشمل تصويتا من النواب لكن القرار يعود في النهاية إلى رئيس المجلس.

وقال "سنعرض قانونا يضمن تنفيذ بريكست قبل نهاية يناير ويعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي حول انسحابنا".

وتبدأ بريطانيا محادثات مع التكتل اعتبارا من فبراير للتوصل إلى اتفاق تجارة جديد قبل الانتهاء الرسمي للفترة الانتقالية في نهاية ديسمبر العام المقبل.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن اتفاقا شاملا قد لا يكون ممكنا في غضون تلك الفترة الزمنية القصيرة.

وكرر المتحدث باسم جونسون أن رئيس الوزراء يريد أن يسعى إلى "اتفاق تجارة حرة على غرار الاتفاق مع كندا".