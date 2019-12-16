كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول تركي: نشر أول طائرة مسيرة مسلحة في شمال قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول تركي، بأن طائرة بدون طيار تركية كانت تهدف للمساعدة في البحث عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط هبطت في مطار بجزيرة قبرص المقسمة اليوم الاثنين، في خطوة قد تزيد من التوترات بين تركيا واليونان.

وتم تقسيم قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، في الغزو التركي في عام 1974 بسبب انقلاب قصير مستوحى من اليونان.