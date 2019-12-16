المغرب تاسع الدول العربية الأكثر نفوذا في العالم في 2019

حل المغرب في تصنيف حديث، تاسع الدول العربية، الأكثر نفوذا حول العالم، فيما تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة العربية.

وصدر تصنيف حديث بالشراكة بين مجموعة “BAV”، وجامعة بنسلفانيا، وخلاله تم استطلاع رأي 20 ألف شخص، بحسب موقع “usnews”، لتصدر قائمة تضم 80 دولة حول العالم، مرتبة بحسب قوة نفوذها، الذي يظهر في تصدرها، باستمرار، عناوين الأخبار، وتأثيرها في المشهد السياسي العالمي، وتشكيل الأنماط الاقتصادية العالمية.

وحل المغرب في الرتبة 61 عالميا، فيما تقدمت عليه كل من السعودية، وقطر، والإمارات، ومصر، بالإضافة إلى الأردن، ولبنان، وسلطنة عمان، ولم يبق وراءه في التصنيف من الدول العربية سوى تونس، فيما حلت دولة إستونيا في آخر القائمة العالمية، لتحل في المركز الأخير.

ويعتمد التصنيف عدة معايير، مثل أداء الزعماء السياسيين، والتحالفات الاقتصادية، وتأثيرها سياسيا، وقوتها العسكرية.

وظلت الولايات المتحدة في القمة، حيث ينظر إليها على أنها أقوى دولة، لديها أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر ميزانية عسكرية، حيث تنفق أكثر من 610 مليارات دولار على العتاد العسكري، والعسكريين، تليها كل من روسيا، والصين وألمانيا، والمملكة المتحدة، ثم فرنسا.