أبطال أوربا.. حكيمي وزياش في التشكيلة المثالية لمرحلة المجموعات

تواجد الثنائي المغربي، أشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وحكيم زياش، نجم أجاكس أمستردام الهولندي، ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوربا، بينما خلت القائمة من لاعبين كبار على غرار “ليونيل ميسي”، لاعب برشلونة الإسباني، و”كريستيانو رونالدو” مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي للمسابقة عبر “تويتر”، صباح اليوم الاثنين، صورة تضم أفضل 11 لاعبا خلال دور المجموعات، وذلك وفقا للنقاط، التي حققها اللاعبون في لعبة “فانتازي” في هذا الدور.

وضمت التشكيلة المثالية “كيلور نافاس”، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، وزميله في الفريق خوان بيرنات، ثم حكيمي، ومدافع أجاكس نيكولا تاليافيكو.

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وعرف خط الوسط وجود زياش، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، و”سون هيونغ مين”، لاعب توتنهام، و”رحيم ستيرلينغ” من مانشستر سيتي.

أما خط الهجوم، فضم “كيليان مبابي”، مهاجم باريس سان جيرمان، و”روبرت ليفاندوفسكي”، لاعب بايرن ميونخ الألماني، ثم “إيرلينغ هالاند” من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

يذكر أن زملاء أشرف حكيمي تأهلوا إلى ثمن نهائي المسابقة، حيث سيتعرفون اليوم على منافسهم في هذا الدور، في حين غادر زياش البطولة إلى الدوري الأوربي، إذ ستحدد القرعة الفريق، الذي سيواجهه فريقه في دور 32.