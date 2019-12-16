بعد تأخر لأسبوع.. بدء انتقاء العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية

بعد تأخر دام أسبوعا، تنطلق عملية انتقاء العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، غدا الثلاثاء، في ثلاث مدن متفرقة.

وقالت مواقع إخبارية إسبانية، اليوم الاثنين، إن عملية الانتقاء تأخرت بأكثر من أسبوع على الموعد، الذي كان قد حدده الطرفان المغربي، والإسباني، ليتم إطلاقها، غدا، وتستمر لثلاثة أيام متواصلة.

وبخصوص عملية انتقاء العاملات المغربيات برسم الموسم الفلاحي 2019/2020، سبق للجانب الإسباني أن أعلن رغبته الأولية في تشغيل ما يقارب 11.000 عاملة معاودة، بالإضافة إلى 5.500 عاملة لأول مرة.

كما وعد الإسبان، بتوصل السلطات المغربية بتراخيص العمل، خلال شهر يناير 2020 والالتحاق بمقرات العمل، في شهر مارس 2020، بالنسبة إلى العاملات المرشحات للهجرة لأول مرة، أما بالنسبة إلى العاملات المعاودات، فقد تم تحديد أوائل شهر دجنبر 2020، لتلقي التراخيص على أن تتم عملية المغادرة، ابتداء من شهر فبراير 2020.

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وكان الجانب الإسباني قد تعهد بمنح تراخيص العمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر من أجل تمديد مدة العمل لدى المشغلين، معبرا عن عزمه دراسة إمكانية سفر العاملات عبر خط بحري مباشر يربط مدينة طنجة بمدينة “ويلبا”، ودراسة مشاريع جديدة، تتعلق بخلق إمكانيات للإدماج الاقتصادي للمستفيدات بعد عودتهن بتنسيق مع مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون.

يذكر أنه قبيل انطلاق موسم انتقاء العاملات الموسميات من المغرب للعمل في حقول الأندلس الإسبانية، الذي من المتوقع أن تستقبل فيه إسبانيا، خلال العام الجاري، 16500 عاملة موسمية مغربية، يخوض اليمين الإسباني المتطرف حملة ضد تشغيلهن.

وأطلق حزب “فوكس” اليميني المتطرف حملة ضد تشغيل العمال الفلاحيين المغاربة في الضيعات الإسبانية، حيث عبر عن استغرابه من إقدام حكومة الأندلس على تشغيل 19 ألف عامل أجنبي، جلهم من المغاربة، بينما يعاني 55 ألفا من أبناء المنطقة البطالة.